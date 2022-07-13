Первый погибший зафиксирован в ходе протестов в Шри-Ланке

Полиция применила газ возле канцелярии премьер-министра

Как пишет газета The Daily Mirror, первый официальный случай гибели человека зафиксирован в ходе акций протеста в Шри-Ланке.

Уточняется, что 26-летний мужчина был госпитализирован после применения полицией возле канцелярии премьер-министра слезоточивого газа. У него возникли проблемы с дыханием, приведшие к гибели.

Ранее поступали сообщения о более 100 пострадавших в ходе ожесточенных протестов в Коломбо.

В среду протестующие ворвались в среду в здание канцелярии премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация на острове, не утихают с начала апреля.

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