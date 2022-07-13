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Москалькова: Россия делает все для возвращения пленных

18:34
  • среда
  • 13 июля 2022

Омбудсмен принимает в процессе самое активное участие

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова написала в Telegram, что Россия делает все возможное, чтобы находящиеся в плену на Украине поскорее вернулись домой.

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"Сегодня на личном приеме жена российского военнослужащего, который недавно был освобожден из плена, передала самые искренние слова благодарности нашему президенту, Минобороны России и всем причастным к судьбе ее мужа", - добавила омбудсмен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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