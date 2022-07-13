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Генсек НАТО объяснил, на чем сконцентрирован альянс

18:38
  • среда
  • 13 июля 2022

Вопрос членства Украины не стоит на повестке дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил позицию альянса по поводу вступления Украины.

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"Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Одним из требований России является внеблоковый и нейтральный статус Украины, что подразумевает ее официальный отказ от стремления в НАТО. Это должно быть закреплено в конституции страны.

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