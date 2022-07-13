Генсек НАТО объяснил, на чем сконцентрирован альянс

Вопрос членства Украины не стоит на повестке дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил позицию альянса по поводу вступления Украины.

"Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Одним из требований России является внеблоковый и нейтральный статус Украины, что подразумевает ее официальный отказ от стремления в НАТО. Это должно быть закреплено в конституции страны.

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