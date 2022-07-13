ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим

Системы здравоохранения вновь рискуют оказаться перегружены
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев COVID-19 в мире продолжает расти.
"Это создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности", - добавил он.
По словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает все страны мира вернуть обязательный масочный режим, пишет РБК.
Ранее на этой неделе власти Москвы рекомендовали жителям столицы носить маски в закрытых помещениях и пройти ревакцинацию.
За минувшие сутки в России госпитализированы 1329 больных коронавирусной инфекцией. Всего за сутки зафиксировано 3929 случаев заражения. Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18472239 случаев заражения ковидом. Умерли 381711 пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"