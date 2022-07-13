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ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим

18:56
  • среда
  • 13 июля 2022

Системы здравоохранения вновь рискуют оказаться перегружены

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев COVID-19 в мире продолжает расти.

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"Это создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности", - добавил он.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает все страны мира вернуть обязательный масочный режим, пишет РБК.

Ранее на этой неделе власти Москвы рекомендовали жителям столицы носить маски в закрытых помещениях и пройти ревакцинацию.

За минувшие сутки в России госпитализированы 1329 больных коронавирусной инфекцией. Всего за сутки зафиксировано 3929 случаев заражения. Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18472239 случаев заражения ковидом. Умерли 381711 пациентов.

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