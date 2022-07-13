Мундеп Яшин арестован по делу о дискредитации российской армии

Защита депутата обжалует решение Басманного суда Москвы

Басманный суд Москвы арестовал депутата муниципального округа Красносельский Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. Заседание проходило в закрытом режиме. Политик пробудет под стражей до 12 сентября.

Защита муниципального депутата Ильи Яшина обжалует решение суда. "Очевидно, мы будем его обжаловать", - сказал адвокат Вадим Прохоров (цитата по РИА Новости).

Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube от 7 апреля о событиях в Буче.

Согласно материалам дела, своими действиями Яшин способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

12 июля в отношении мундепа возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти". Максимальное наказание по этой части статьи - десять лет лишения свободы. В квартире политика прошел обыск.

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