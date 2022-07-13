ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мундеп Яшин арестован по делу о дискредитации российской армии

18:53
  • среда
  • 13 июля 2022

Защита депутата обжалует решение Басманного суда Москвы

Басманный суд Москвы арестовал депутата муниципального округа Красносельский Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. Заседание проходило в закрытом режиме. Политик пробудет под стражей до 12 сентября.
На Максима Галкина завели уголовное дело

Защита муниципального депутата Ильи Яшина обжалует решение суда. "Очевидно, мы будем его обжаловать", - сказал адвокат Вадим Прохоров (цитата по РИА Новости).

Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube от 7 апреля о событиях в Буче.

Согласно материалам дела, своими действиями Яшин способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

12 июля в отношении мундепа возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти". Максимальное наказание по этой части статьи - десять лет лишения свободы. В квартире политика прошел обыск.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Депутат Илья Яшин
Депутат Илья Яшин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.