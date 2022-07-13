Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию

Снизились цены на сахарный песок, гречневую крупу, куриные яйца

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС, за период с 2 по 8 июля дефляция в России составила 0,03%.

Неделей ранее наблюдалась инфляция на уровне 0,23%. В годовом выражении инфляция на 8 июля 2022 года составила 15,79%.

За указанный период снизились цены на сахарный песок (на 1,3%), гречневую крупу (на 1,1%), куриные яйца (на 1%).

Подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,6%), маргарин (0,5%), мороженая рыба (0,4%).

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