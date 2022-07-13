Продолжается прием заявок на конкурс практик в сфере национальных отношений

Проекты можно отправить до 2 октября

В России продолжается прием заявок на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Об этом ТВЦ сообщили организаторы.

До 2 октября граждане России, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации могут направить в конкурсную комиссию свои проекты по одной из шести номинаций.

Авторы лучших работ будут приглашены для участия и презентации своих проектов на IV Общероссийскую конференцию "Устойчивое развитие этнокультурного сектора".

Заявку можно заполнить по форме, расположенной на официальной странице конкурса.

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