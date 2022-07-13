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Мишустин оценил функционал Росреестра

19:42
  • среда
  • 13 июля 2022

Служба позволяет лучше планировать развитие территорий, отметил премьер

Уже почти полмесяца в стране действует закон о "Дачной амнистии 2.0", который ждали тысячи россиян. Что изменилось для граждан и как в рамках новых правил справляется с регистрацией и оформлением собственности Росреестр главе кабмина Михаилу Мишустину сегодня рассказал руководитель службы Олег Скуфинский. Так, например, теперь, не обращаясь в суд, можно зарегистрировать дома, которые были возведены без документов до 1998 года. Упрощённый порядок постановки на учет жилья и садовых построек будет действовать до 2031 года.

И еще одно новшество. Все услуги, необходимые для открытия производства в рамках импортозамещения, служба предоставит в ускоренном порядке. Например, максимально сокращены сроки постановки объектов на кадастровый учет.

"Функционал Росреестра позволяет нам лучше планировать развитие наших территорий. В принципе он получает всю совокупность данных, давая возможность человеку ответить на четыре вопроса про объекты недвижимости: что это, чьё это, сколько это стоит и где это. Это совсем по-простому. Возможности территориального планирования играют очень важную роль при комплексном развитии территорий – как раз то, чем занимается правительство. И Росреестр – это базовая, опорная технология для этого развития", - заявил Мишустин.

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