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Собянин наградил лауреатов московской премии в области архитектуры

19:49
  • среда
  • 13 июля 2022

В частности, специалисты получили премию за реконструкцию дворца спорта "Лужники"

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии города 2022 года в области архитектуры и градостроительства.

"Я хотел от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за ваши работу, труд, таланты, которые вы вкладываете в наш город. Спасибо. Поздравляю с премиями", - добавил Собянин (цитата по АГН "Москва").

Награды вручались в нескольких номинациях. Группы архитекторов получили награды за многофункциональный жилой комплекс на Багратионовском проезде и жилой дом в Красносельском районе на ул. Русаковская.

Также премии удостоены специалисты за реконструкцию дворца спорта "Лужники", за станционный комплекс "Потапово" ("Новомосковская") с пристанционными сооружениями и за подземный многофункциональный торговый комплекс в составе транспортно-пересадочного узла "Павелецкий".

Во время церемонии награждения мэр напомнил, что в 2021 году в Москве было построено 16 млн кв. м недвижимости. По его словам, этот объем сопоставим с отдельным городом, таким как Смоленск.

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