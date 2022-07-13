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Два кандидата выбыли из борьбы за пост премьера Британии

19:54
  • среда
  • 13 июля 2022

Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября

Из борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам первого тура выбыли бывший глава британского МИД Джереми Хант и действующий глава Минфина Надхим Захави, передает Sky News.

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Захави получил только 25 голосов британских депутатов-консерваторов, а Хант - 18. Для продолжения борьбы нужно было не менее 30 голосов.

За пост премьера Великобритании продолжат бороться шесть человек: экс-глава Минфина Риши Сунак (88 голосов), младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (67 голосов), а также глава МИД Лиз Трасс, генеральный прокурор Суэлла Браверман, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох и председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.

Прежде самоустранились из гонки глава Минтранса Грант Шаппс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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