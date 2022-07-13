ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по ДНР

Это вдвое больше, чем неделю назад

В Донбассе сразу несколько населённых пунктов подверглись массированным ударам украинской армии. В Луганске в ночь на среду гремели разрывы снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Досталось и Донецку. По нему работала артиллерия натовского калибра. Наши войска оперативно выявляют позиции боевиков и наносят по ним удары. Кроме этого, как сообщают в Минобороны, за сутки сбиты 3 самолёта ВСУ, 9 беспилотников, перехвачены 5 баллистических ракет "Точка-У" и почти 2 десятка снарядов "Ураган".

Десять минут до полуночи – спящих жителей Луганска будят громкие взрывы. За окном – зарево. Это украинские войска нанесли массированный удар по северной окраине города. Здесь расположена часть ПВО, которая обеспечивает безопасность жилых кварталов и инфраструктуры Луганска. По данным ЛНР, украинские националисты выпустили 15 ракет из американской реактивной системы залпового огня. Все, кроме одной, сбили зенитчики.

В полусотне километров от Луганска – в городе Стаханов - обстрел со стороны ВСУ унес жизни двух мирных граждан, еще двое получили ранения. С особым остервенением украинские националисты бомбят Донецк и соседние населенные пункты. За сутки боевики выпустили почти 500 снарядов – это вдвое больше, чем неделю назад. Используют реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", ствольную артиллерию и минометы. Применяют запрещенные международной конвенцией кассетные бомбы. Один из таких снарядов накрыл улицы поселка Пантелеймоновка – ранение в ногу получила 72-летняя пенсионерка.

"Взрыв! А потом еще такие взрывы мелкие. Много взрывов! Потом дым поднялся, пыль поднялась. Я взяла и упала, то есть специально легла. Отошла от дороги, бросила сумку, легла. И мне как будто что-то в ногу! И слышала, как кто-то кричал", - рассказала Вера Ребейник, жительница поселка Пантелеймоновка.

На одном из самых "горячих" участков в районе Авдеевки националисты обстреливают свои прежние позиции, оставленные весной. Сейчас эти редуты укрепляют бойцы ДНР. На вооружении – трофеи ВСУ.

Разведка, которую наши военные ведут при помощи беспилотников, каждый день выявляет новые – даже хорошо замаскированные - позиции противника. Координаты оперативно передают расчетам реактивных систем залпового огня "Ураган". На наведение полминуты, затем залп – по заданному квадрату. Огонь расчеты РСЗО ведут по принципу "карусели". То есть одна батарея работает, другая в это время ведёт перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции.

"Дальность используем от 10 до 36 километров. Поражаем цели осколочно-фугасными снарядами. Цели – это огневые средства противника, бронетехника", - заявил Николай, командир боевой машины РСЗО "Ураган".

Свыше 350 бойцов ВСУ и 20 единиц военной техники были уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в Николаеве, сообщают в российском Минобороны. А в Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 националистов захвачены в плен.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным МО, за сутки российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета ВСУ над территорией Донецкой народной республики и Николаевской области. Там же, но уже силами ПВО, был сбит ещё один украинский Су-25.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"