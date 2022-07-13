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Выявлен новый подвид штамма "омикрон"

20:25
  • среда
  • 13 июля 2022

Он получил название "кентавр"

Национальный институт здравоохранения Нидерландов сообщил о появлении нового подвида штамма коронавируса "омикрон".

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"Вариант BA.2.75 выявлен в Нидерландах. Он был обнаружен в образце теста от 26 июня 2022 года в северо-восточной провинции Гелдерланд", - говорится в заявлении.

Уточняется, что вариант получил название "кентавр". Мутация также была обнаружена в США, Индии, Австралии и Германии.

За минувшие сутки в России госпитализированы 1329 больных коронавирусной инфекцией. Всего зафиксировано 3929 случаев заражения.

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