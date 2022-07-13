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Арестован экс-заместитель главы МЧС Андрей Гурович

20:45
  • среда
  • 13 июля 2022

Ему грозит от 3 до 10 лет колонии по делу о превышении должностных полномочий

Суд арестовал до 11 сентября экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий.

В суде он просил домашний арест из-за хронический заболеваний. "В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано", - говорится Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Против бывшего замминистра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК России). Ему грозит от 3 до 10 лет колонии.

По версии следствия, при строительстве полевого госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области Гурович нанес ущерб федеральному бюджету в размере 323 млн рублей. Здание сначала возвели с нарушениями, а потом снесли, так и не открыв для пациентов.

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Андрей Гурович
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