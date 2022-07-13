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"Проявление здравомыслия": МИД о решении ЕК по транзиту

20:46
  • среда
  • 13 июля 2022

Москва будет следить, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала рекомендацию Еврокомиссии не запрещать железнодорожный транзит в Калининград попавших под ограничительные меры товаров при обеспечении необходимого контроля.

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"Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, - проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что Москвой будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике.

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

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