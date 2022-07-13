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Россия и Украина договорились о совместном контроле в портах

21:05
  • среда
  • 13 июля 2022

Об итогах переговоров по экспорту зерна сообщили в Минобороны Турции

Четырехсторонняя встреча (Россия, Украина, Турция и ООН) по решению вопроса с экспортом зерна прошла в позитивном и конструктивном ключе. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

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Как пишет РИА Новости, на встрече по "зерновому вопросу" была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.

Кроме этого, стороны договорились обеспечить совместный контроль в портах и безопасность на маршрутах следования судов с зерном.

На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Стамбуле. Как ожидается, стороны подпишут итоговый документ по обсужденным в среду вопросам.

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