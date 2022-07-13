Байден призвал сохранить "честь Холокоста"

Очередной шедевр в коллекцию оговорок президента США

Президент США Джо Байден во время поездки в Израиль допустил очередную оговорку, передает The Washington Post.

"Мы должны всегда хранить в памяти правду о чести Холокоста…об ужасах Холокоста…и чтить память тех, кого мы потеряли", - сказал глава Белого дома.

Свою речь Байден читал по бумажке, а английские слова honor (честь) и horror (ужас) имеют схожее написание.

В среду президент США посетил музей памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Сопровождали его премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент еврейского государства Ицхак Герцог.

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