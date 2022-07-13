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Киев попытался устроить диверсию в Херсонской области

21:30
  • среда
  • 13 июля 2022

Могло произойти полное отключение электричества

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram, что Киев попытался устроить диверсию в регионе.

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"Вечером 13 июля сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины покинули рабочие места, испугавшись угроз киевских властей. Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона - вплоть до полного отключения электричества", - написал Сальдо.

Он добавил, что обслуживание электроподстанций взяли на себя резервные бригады "Крымэнерго". Росгвардия же обеспечила вооруженную охрану. Сейчас угрозу обесточивания устранили.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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