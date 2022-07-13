Минобороны рассказало о преступлениях киевского режима

ВСУ используют медучреждения в военных целях

В Минобороны России сообщили, что в ДНР украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в поликлинике населенного пункта Дружовка. В подвале медучреждения №1 в качестве живого щита удерживаются персонал и пациенты. Подходы туда заминированы, однако местное население об этом не уведомлено.

Кроме этого, в поликлинике в Угледаре националисты организовали казармы, а в Белозерском в больнице оборудовали опорный пункт. В Одесской области медперсонал подвергли физическому насилию, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

"Призываем международные организации, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в Харькове чиновники разворовали лекарства и медицинское имущество, которое поставили западные страны. Товар реализуется в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются в интернете, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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