ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о преступлениях киевского режима

22:14
  • среда
  • 13 июля 2022

ВСУ используют медучреждения в военных целях

В Минобороны России сообщили, что в ДНР украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в поликлинике населенного пункта Дружовка. В подвале медучреждения №1 в качестве живого щита удерживаются персонал и пациенты. Подходы туда заминированы, однако местное население об этом не уведомлено.

Кроме этого, в поликлинике в Угледаре националисты организовали казармы, а в Белозерском в больнице оборудовали опорный пункт. В Одесской области медперсонал подвергли физическому насилию, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

"Призываем международные организации, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в Харькове чиновники разворовали лекарства и медицинское имущество, которое поставили западные страны. Товар реализуется в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются в интернете, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украина
Украина
Михаил Мизинцев
Михаил Мизинцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.