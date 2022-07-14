Перепост В США разгорелся скандал вокруг Джилл Байден

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос

Америка не готова садиться на диету, поиск питательных веществ идёт по всему свету. В Штатах знают, что сложный мир народу не нужен, всё должно быть просто: враги и друзья, зло и добро, съедобное и несъедобное. Не надо усложнять.

Сериал "Семейка Байденов" с его простыми истинами смотрит не только Америка, весь мир следит за этой комедией. Пока Байден-младший сидит на наркоте, Байден-старший прямо на экране всё больше выживает из ума, на манеж выходит первая леди Джил Байден. Рассказала публике, кто такие латиноамериканцы.

Такос – это латиноамериканские кукурузные лепешки с овощами, мясом и фасолью. Заявление первой леди обернулось жутким скандалом. Понятно, что для белой Америки все эти латинос – на одно лицо, но так, чтобы людей с закуской ровнять?

Кто же тогда сами американцы? Процветание – это, прежде всего, ощущение сытости. Недаром Америка страдает ожирением. Кто ещё в меню демократического мира? Европейцам всё больше приходится довольствоваться объедками с американского стола, но у них есть и свои рецепты. Знакомьтесь, аппетитный кабанчик Мыкола. В Германии есть сайт, который представляет просвещённым европейцам в таком виде дружественных украинцев.

Мыкола - это хороший продукт для ливерной колбасы - как называл канцлера Шольца бывший посол Украины в Берлине Мельник. Такой вот дружеский каннибализм. Дружи с теми, кого готов съесть. Пальчики оближешь.

Несъедобные нации тоже есть. Но они не спешат попасть в пищевой тракт Америки или Европы. Русский медведь, которого всё никак не могут порвать на части. И который, если его разозлить, сам способен кого угодно задрать. Индийский слон, которого съесть никто и не пытается, того и гляди затопчет. Китай одновременно и хищный тигр, и добродушная панда, которая готова терпеливо пережевать всех, как ветки бамбука.

Когда приглашают на американский ланч, поинтересуйтесь, вы в качестве гостя или закуски? И не удивляйтесь, если найдете своё имя в меню. В этой пищевой цепочке всё в действительности не так, как на самом деле.

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