Эксперт рассказал, кто "держит ключи" от администрации Байдена

В США огромное значение имеет произраильское лобби

Предложит ли Джо Байден новые пути разрешения арабо-израильского конфликта или только подтвердит партнёрство Вашингтона и Тель-Авива? Каковы шансы американского президента убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу и экспорт нефти?

Цели поездки президента США на Ближний Восток Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Сейчас, когда над администрацией Байдена и лично президентом США сгущаются черные тучи, когда зреет перспектива многочисленных скандалов, встает главный вопрос: кто сегодня держит ключи от судьбы администрации внутри США. И как это нередко бывало, контрольный пакет находится в руках тех сил, которые поддерживают Израиль, произраильское лобби", - отметил он.

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