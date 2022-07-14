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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:15
  • четверг
  • 14 июля 2022

Они совершают подвиги

Российские военнослужащие, которые участвуют в специальной операции по защите мирных жителей Донбасса, ежедневно проявляют мужество и профессионализм. Информацией о новых подвигах поделилось Минобороны.

Группа старшего сержанта Ивана Иванова в ходе освобождения населённого пункта попала под обстрел националистов. Иван мгновенно сориентировался, занял выгодную позицию и открыл огонь по позициям противника, не допустив окружения наших военнослужащих.

Командир бронетанкового подразделения сержант Шамиль Гафуров проводил ремонт повреждённой во время боёв техники. В полевых условиях Шамиль не только вернул в строй более ста единиц бронетанкового вооружения и спецтехники, но и передал свои навыки множеству подчинённым.

Младший сержант Чингис Цыдыпов обнаружил грузовик противника с двумя установленными на нём зенитными комплексами "Игла". Уничтожив автомобиль огнём из подствольного гранатомёта, Чингис вместе с сослуживцами организовал засаду и уничтожил группу из четырёх националистов.

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