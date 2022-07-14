В Брюсселе признали вину в создании проблемы калининградского транзита

Еврокомиссия нечетко формулирует правила санкций

Вина за возникновение проблемы транзита в Калининградскую область лежит на Еврокомиссии. ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие антироссийские санкции, из-за этого появились барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, признали в Брюсселе.

"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — пишет газета Financial Times.

18 июня Вильнюс запретил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. Это примерно половина от всего объема перевозок. Литва заявляет при этом, что выполняет санкции ЕС, и ни на какие уступки России не пойдет. Тем временем в ЕС некоторые чиновники опасаются, что действия литовских властей приведут к серьезной конфронтации с Москвой. МИД России уже пообещал Литве жесткие ответные меры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"