Турция, Египет и Саудовская Аравия готовят заявки на вступление в БРИКС

Членами объединения страны могут стать на следующем саммите

Турция, Египет и Саудовская Аравия планируют вступить в БРИКС. Страны готовят заявки, которые будут рассмотрены уже на следующем саммите объединения, заявила президент международного форума организации Пурнима Ананд.

"Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - приводят заявление Ананд "Известия".

Ранее сообщалось о готовности присоединиться к БРИКС (это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Ирана и Аргентины. Ананд заявляет, что заявки всей этой пятерки стран могут быть рассмотрены уже на следующем саммите. Президент форума уверена, что вступление в БРИКС произойдет очень быстро – в расширении заинтересованы все представители ядра объединения.

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