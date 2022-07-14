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Турция, Египет и Саудовская Аравия готовят заявки на вступление в БРИКС

08:40
  • четверг
  • 14 июля 2022

Членами объединения страны могут стать на следующем саммите

Турция, Египет и Саудовская Аравия планируют вступить в БРИКС. Страны готовят заявки, которые будут рассмотрены уже на следующем саммите объединения, заявила президент международного форума организации Пурнима Ананд.

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"Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - приводят заявление Ананд "Известия".

Ранее сообщалось о готовности присоединиться к БРИКС (это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Ирана и Аргентины. Ананд заявляет, что заявки всей этой пятерки стран могут быть рассмотрены уже на следующем саммите. Президент форума уверена, что вступление в БРИКС произойдет очень быстро – в расширении заинтересованы все представители ядра объединения.

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