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Союзные силы взяли Северск под оперативный контроль

08:55
  • четверг
  • 14 июля 2022

Ожидается бегство украинских военных из города

Союзные силы ВС России и Донецкой Народной Республики взяли под оперативный контроль город Северск. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

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"Северск под нашим оперативным контролем. Это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным", - заявил Безсонов в эфире телеканала "Соловьев Live".

Представитель ДНР считает, что из Северска украинские подразделения будут убегать еще быстрее, чем из Лисичанска. А после взятия Соледара и Северска с восточного направления союзные силы практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск.

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