Ожидается бегство украинских военных из города

Союзные силы ВС России и Донецкой Народной Республики взяли под оперативный контроль город Северск. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Северск под нашим оперативным контролем. Это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным", - заявил Безсонов в эфире телеканала "Соловьев Live".

Представитель ДНР считает, что из Северска украинские подразделения будут убегать еще быстрее, чем из Лисичанска. А после взятия Соледара и Северска с восточного направления союзные силы практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск.

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