Украинские военные продолжают вести обстрелы

Два человека погибли, ещё шестеро ранены в результате обстрелов украинских силовиков в ДНР. За сутки по территории республики выпустили свыше 400 снарядов. Под огнём ВСУ Новая Каховка. Системы ПВО перехватили 5 ракет. Обломки упали на территории приборостроительного завода. Также киевские боевики обстреляли Донецк и пригороды. Применили крупнокалиберные снаряды натовского образца.

Новая Каховка снова в огне. Украинские войска второй раз за три дня обстреливают город. Под удар попал приборостроительный завод "Сокол".

Цели достигли далеко не все выпущенные ВСУ ракеты. Пять снарядов перехватили российские ПВО. Это позволило избежать жертв среди мирного населения и крупных повреждений жилых домов. Украинские радикалы стреляли из американских РСЗО "Хаймарс" 122-миллиметровыми боезарядами. Примерно теми же, что прилетели и в посёлок Александровка Донецкой области. Местные власти насчитали 21 залп по населённому пункту.

Тем временем в Северске союзные силы установили так называемый оперативный контроль. Об этом доложили представители ДНР. Это означает, что противник в городе находится всё время под прицелом бойцов народной милиции и Вооружённых сил России.

Взятие Северска, утверждают военные специалисты, открывает свободный путь на Славянск и Краматорск. И таких успехов во многом удалось добиться благодаря поддержке российских военных. Одни бригады зачищают города от боевиков, другие – помогают населению и восстанавливают разрушенную радикалами инфраструктуру. Для стабильного снабжения региона ежедневно работают железнодорожные войска. Инженеры проверяют полотно на пригодность использования. Сапёры ищут заминированные участки. Обезвредить удалось уже больше 100 километров железных дорог.

Повреждённые рельсы быстро восстанавливают. Непригодные для ремонта меняют. Точно так же поступают и с железнодорожными мостами. Многие из путепроводов сильно пострадали от ракетных ударов ВСУ. В таких случаях устанавливается быстровозводимая конструкция, и налаживается сообщение.

В освобождённых от ВСУ городах продолжаются гуманитарные акции. В этот раз более 100 тон грузов российские военные доставили в Харьковскую область. А в Луганске при поддержке Москвы полным ходом идёт восстановление городской инфраструктуры.

На территории ЛНР ремонтируют автомобильные дороги. Территории, которые были под контролем Киева, за это время пришли в запустение. По трассам практически невозможно проехать. И вот сейчас началась масштабная реконструкция. В первую очередь, кладут асфальт. Для промышленного и аграрного края транспортная доступность - это основа экономики.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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