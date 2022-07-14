Страны Запада усомнились в собственных санкциях

Призывы закрыть газовый вентиль звучат в Европе всё тише

Конфликт на Украине является войной Запада против России и может перерасти в глобальное противостояние. Об опасности политики Вашингтона и его союзников заявил президент Сербии Александр Вучич. Впрочем, Запад в своем маниакальном стремлении сохранить ускользающее лидерство готов действовать вопреки здравому смыслу. И совсем неудивительно, что там предпочитают не замечать ни малейшего прогресса в российско-украинских отношениях.

Переговоры по вывозу украинского зерна из черноморских портов прошли успешно. Опасения Москвы стороны услышали. Как и тезисные предложения урегулирования проблемы. Генсек ООН Антониу Гуттериш выглядит довольным. Речь изобилует поэтическими эпитетами.

"Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море. Мы увидели лучик надежды, который буквально осветил мир, который сейчас поглощён глобальным кризисом. Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, и по другим существенным аспектам", - заявил Гутерриш.

Впрочем, окончательная точка в этом разговоре пока не поставлена. Ещё необходимо проработать технические детали соглашения. Но и этот шаг уже полон оптимизма, полагают эксперты. Из переговоров косвенно вычеркнуты страны коллективного Запада - их политиков продолжают волновать будто бы совсем другие проблемы.

Белый дом и Конгресс США, к примеру, в кулуарах продолжают активный мозговой штурм на предмет, а как всё же сделать так, чтобы замороженные российские активы перешли на новый уровень и стали полноценно конфискованными. И совсем не важно, что подобный финт - не иначе как обыкновенная кража. С Вашингтона берёт пример и Европа. Всё больше политиков подчёркивают: подобные враждебные действия западной коалиции по итогу не приведут ни к чему хорошему.

"Мы должны понимать, что в условиях, когда идёт мировая война - нужно оставить разговоры, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воют с Россией. Это почти мировой конфликт", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Евродепутаты Брюсселя сейчас активно совещаются по поводу седьмого пакета антироссийских санкций. Призывы назло Кремлю превентивно закрыть газовый вентиль звучат всё тише. А вот сомнения о правильности такой рубки с плеча слышны всё громче. Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорит открыто: в новом пакете рестрикций ограничений на поставки газа не будет. Слишком много стран всё ещё находятся в сильной зависимости сырья из России. Доказать свою самостоятельность от вражеского голубого топлива всё пытается Германия. Там уже начали, что называется, готовить сани летом. Чтобы пережить зиму, гражданам посоветовали теплее одеваться и бегать по лестницам. Ведущий рубрики "хозяйке на заметку" - глава крупнейшей немецкой газовой компании.

Похожей риторики придерживаются и за океаном. Вице-президент США Камала Харрис продолжает убеждать народ в правильности той политики, которую ведёт Байден и его команда. И старается делать это максимально простым языком, чтобы поняли даже маленькие дети. Получается, впрочем, не всегда успешно.

"Мы вместе расширяем возможности доступа к транспорту. Кажется, может быть, это и небольшая проблема, но она большая. Вам необходимо идти и иметь возможность добраться туда, куда вам нужно пойти, чтобы выполнить работу и затем вернуться домой", - сказала она.

И тут, как назло, очередной казус от американского президента. Ближневосточное турне Джо Байдена длится только второй день, но, он, кажется, уже устал. Во время выступления перед лидерами Израиля глава Белого дома, читая свою речь по бумажке, перепутал слова "ужас" и "честь", которые в английском языке начинаются на одну букву.

Пройти когнитивный тест на пригодность к работе Байдена активно призывают конгрессмены-республиканцы. Эксперты полагают, что своими промахами американский лидер лишь тянет свою партию на дно. По мере приближения выборов в Конгресс каждый просчёт демократов может стать решающим.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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