Огонь вплотную подбирается к городам Европы

Во многих странах бушуют природные пожары

В Европе из-за аномальной жары бушуют природные пожары. Такой засухи не было более 70 лет. Сложная ситуация во Франции, Испании, Италии и Португалии. Огонь вплотную подбирается к городам. В воздухе - клубы чёрного дыма. Стоит тяжёлый запах гари. Сотни человек обратились за медицинской помощью. Экстренные службы не справляются с нагрузкой. Власти объявили эвакуацию. Только из пригородов французского Бордо вывезли более 6 тысяч человек.

Плотным дымом окутан популярный среди туристов регион Алгарви на юге Португалии. Пламя в опасной близости от людей - сжигает пальмы, поля для гольфа - и подбирается к домам. Солнце беспощадно - зной усиливается. Люди в панике спасают свои вещи и домашних животных.

В центральном районе Лейрии - к северу от Лиссабона - температура воздуха поднялась до 45 градусов. В считанные часы выгорело три тысячи гектаров, власти перекрыли основные магистрали. В тушении задействованы более двух тысяч пожарных и 28 самолетов. В общей сложности, в Португалии эвакуировали 700 человек.

С лесными пожарами борются и в Италии. Такой засухи здесь не было за последние 70 лет. Самый пик - в провинции Больцано. Много возгораний - в Тоскане. Пожарные работают вместе с авиацией.

На юго-западе Франции в огне - более тысячи гектаров недалеко от коммуны Ла-Тест-де Буш - рядом с Бордо. Здесь уже эвакуировали 6 тысяч человек. В регионе Жиронда пламя выжгло более трех тысяч гектаров. Самый крупный пожар вокруг города Ландирас. Там перекрыты дороги. А из кемпингов эвакуировали более 500 отдыхающих.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни небывалая аномальная жара в Европе не стихнет. Пиковых отметок на термометрах ожидают в начале следующей недели.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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