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В Москве проходит первый творческий хакатон

11:52
  • четверг
  • 14 июля 2022

Организаторы смогут выявить наиболее талантливых конкурсантов

В четверг в столице проходит первый творческий хакатон по поиску новых идей для создания нравственного видеоконтента для подростков и молодёжи.

Это соревнование для студентов старших курсов ВГИКа и ГИТРа, а также недавних выпускников других профильных заведений. Команды в составе сценариста, режиссёра и продюсера в течение восьми часов готовят презентацию оригинального проекта по созданию видеоконтента для юношеской аудитории 10-15 лет.

Для участников хакатон станет проверкой навыков, а организаторы смогут выявить наиболее талантливых конкурсантов, которым помогут попасть в индустрию и реализовать свои идеи.

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