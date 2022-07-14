Россияне стали свидетелями Суперлуния. Видео

В следующий раз его можно увидеть в августе

Завораживающие кадры яркого астрономического события. Минувшей ночью жители Земли могли наблюдать Суперлуние, сообщает "ТВ Центр".

В этот момент спутник в полной фазе находится на минимальном расстоянии от нашей планеты - ближе чем 362 тысячи километров. И визуально кажется ярче и больше обычного.

Отличная возможность насладиться зрелищем представилась жителям российской столицы. Небо над Москвой было ясным. Невооруженным глазом даже можно было разглядеть Сатурн и Юпитер, которые сопровождали Луну. Ну а тем, кто не успел, расстраиваться не стоит. В следующий раз Суперлуние ожидают 12 августа.

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