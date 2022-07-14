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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 559,5 миллиона

09:31
  • четверг
  • 14 июля 2022

В США с начала пандемии заразились почти 90 миллионов человек

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 559,5 миллиона. Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

Число случаев коронавируса в мире превысило 550 млн
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По данным, полученным специалистами на утро 14 июля, с начала пандемии в мире зарегистрировано 559 535 709 случаев заболевания. Скончались 6 363 300 пациентов с COVID-19.

Больше всего инфицированных зафиксировано в США - 89 221 950. На втором месте Индия, где выявлено 43 689 989 заболевших коронавирусом. В Бразилии за время пандемии заразились COVID-19 33 076 779 человек, сообщается на сайте университета.

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