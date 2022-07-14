Полчища голодной саранчи атаковали поля Краснодарского края

Фермеры надеются сохранить урожай

Краснодарские фермеры бьют тревогу. Прожорливые насекомые захватили уже около трёх тысяч гектаров. Как отмечают специалисты, этот вид перелётной саранчи способен полностью уничтожить посевы злаковых культур в радиусе до 500 километров. Власти приступили к химобработке дорог и окраин сельхозполей.

Полчища саранчи атаковали фермерские поля в Краснодарском крае. Тучи из насекомых сгущаются прямо на глазах. Спасти сейчас важнее всего урожай, для человека саранча хоть и не приятна, но не опасна. А вот посевы злаковых - под угрозой. Уже почти 2 тысячи гектаров в Приморско-Ахтарском районе края уничтожены вредителем. Остаться без сладкой кукурузы рискуют несколько хозяйств. Опасное насекомое выявлено в трех районах края.

Азиатская перелетная саранча на Кубани уже третий год. В этом году увеличению количества насекомых способствовала жара. Заболоченные поймы озер и рек высохли и стали очень комфортными для размножения вредителя.

Специалисты проводили химическую обработку обочин дорог, краев полей. Однако уничтожить саранчу полностью невозможно из-за того, что основной очаг вредителя находится на грядах в плавневой зоне, где обработки категорически запрещены.

Сейчас с насекомым справились лишь на половине зараженных площадей. Фермеры прилагают все усилия, защищая свои посевы и надеются сохранить урожай. Существенный ущерб сельхозкультурам пока не нанесен. Но окончательные итоги такого нашествия станут очевидны ближе к осени.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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