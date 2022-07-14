ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полчища голодной саранчи атаковали поля Краснодарского края

11:55
  • четверг
  • 14 июля 2022

Фермеры надеются сохранить урожай

Краснодарские фермеры бьют тревогу. Прожорливые насекомые захватили уже около трёх тысяч гектаров. Как отмечают специалисты, этот вид перелётной саранчи способен полностью уничтожить посевы злаковых культур в радиусе до 500 километров. Власти приступили к химобработке дорог и окраин сельхозполей.

Полчища саранчи атаковали фермерские поля в Краснодарском крае. Тучи из насекомых сгущаются прямо на глазах. Спасти сейчас важнее всего урожай, для человека саранча хоть и не приятна, но не опасна. А вот посевы злаковых - под угрозой. Уже почти 2 тысячи гектаров в Приморско-Ахтарском районе края уничтожены вредителем. Остаться без сладкой кукурузы рискуют несколько хозяйств. Опасное насекомое выявлено в трех районах края.

Азиатская перелетная саранча на Кубани уже третий год. В этом году увеличению количества насекомых способствовала жара. Заболоченные поймы озер и рек высохли и стали очень комфортными для размножения вредителя.

Специалисты проводили химическую обработку обочин дорог, краев полей. Однако уничтожить саранчу полностью невозможно из-за того, что основной очаг вредителя находится на грядах в плавневой зоне, где обработки категорически запрещены.

Сейчас с насекомым справились лишь на половине зараженных площадей.  Фермеры прилагают все усилия, защищая свои посевы и надеются сохранить урожай. Существенный ущерб сельхозкультурам пока не нанесен. Но окончательные итоги такого нашествия станут очевидны ближе к осени.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Нашествие саранчи
Нашествие саранчи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.