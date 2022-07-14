Силы ЛНР захватили британскую гаубицу М777

Опубликовано видео трофеев

Британская артиллерийская установка М777 впервые досталась в качестве трофея силам Луганской Народной Республики. Народная милиция ЛНР сообщила об этом в Telegram, показав, какие разрушения причиняет такая артиллерия населенным пунктам республики.

"Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", - сказано в сообщении.

Буксируемая гаубица калибра 155 мм разработана британской компанией BAE Systems. Орудие сменило более тяжелые гаубицы М198 на вооружении Сухопутных войск США. М777 имеется в распоряжении армий Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"