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Силы ЛНР захватили британскую гаубицу М777

09:59
  • четверг
  • 14 июля 2022

Опубликовано видео трофеев

Британская артиллерийская установка М777 впервые досталась в качестве трофея силам Луганской Народной Республики. Народная милиция ЛНР сообщила об этом в Telegram, показав, какие разрушения причиняет такая артиллерия населенным пунктам республики.

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"Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", - сказано в сообщении.

Буксируемая гаубица калибра 155 мм разработана британской компанией BAE Systems. Орудие сменило более тяжелые гаубицы М198 на вооружении Сухопутных войск США. М777 имеется в распоряжении армий Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины.

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