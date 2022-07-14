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Путин поручил привести в порядок российские дороги

10:19
  • четверг
  • 14 июля 2022

За пять лет

Не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, должны быть приведены в нормативное состояние до конца 2027 года.
"Стало больше порядка": Путин оценил российские дороги

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Сроки реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" следует продлить до 2030 года, говорится в сообщении Кремля. 

Кроме того, Путин поручил проработать увеличение межремонтных сроков для всех автодорог России и подготовить предложения о расширении практики реализации проектов строительства дорог с привлечением внебюджетных источников.

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