МО: в освобожденных украинских городах восстановлена муниципальная власть

Налажены поставки продовольствия

Украинские города, подконтрольные ВС России, возвращаются к привычной жизни. Везде восстановлена централизованная муниципальная власть, заявили в российском Минобороны.

"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в населенных пунктах работают городские службы, оживают рынки. Налажены поставки продовольствия: только в Харьковскую область из России ежемесячно поступают несколько сотен тонн гуманитарных грузов. В регионе оживают производства, жители возвращаются к привычной работе и вместе с военными восстанавливают инфраструктуру городов, передает ТАСС.

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