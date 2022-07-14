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Премьер-министр Эстонии объявила об отставке

10:29
  • четверг
  • 14 июля 2022

Она призывала европейцев перестать звонить Путину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию. Вместе с ней уходит и все правительство.

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"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство", - говорится в заявлении правительства.

Сама Каллас отметила, что кабмин под ее началом сделал много "хороших и великих дел, которые укрепили Эстонию и поддержали наш народ".

Ранее Каллас призывала европейских лидеров перестать звонить российскому президенту. В телефонных разговорах с российским лидером нет никакого смысла, и пока они продолжаются, Путин "чувствует себя в центре внимания", отметила глава эстонского кабмина.

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