Премьер-министр Эстонии объявила об отставке

Она призывала европейцев перестать звонить Путину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию. Вместе с ней уходит и все правительство.
"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство", - говорится в заявлении правительства.
Сама Каллас отметила, что кабмин под ее началом сделал много "хороших и великих дел, которые укрепили Эстонию и поддержали наш народ".
Ранее Каллас призывала европейских лидеров перестать звонить российскому президенту. В телефонных разговорах с российским лидером нет никакого смысла, и пока они продолжаются, Путин "чувствует себя в центре внимания", отметила глава эстонского кабмина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"