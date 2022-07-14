Сборщиков денег для террористов задержала ФСБ в пяти регионах России

Финансы переправлялись боевикам в Сирии

Сборщиков пожертвований для боевиков в Сирии задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в пяти российских регионах. Задержанные – исламисты из запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

"На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ - пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", в настоящее время действующей на территории Сирии", - сообщили в ФСБ.

Деньги собирались под видом благотворительности и переводились на нужды боевиков, действующих в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии. Противоправную деятельность задержанных подтверждают найденные в их квартирах средства коммуникации, платежные инструменты и документальные материалы, передает РИА Новости.

"Хайят Тахрир аш-Шам" создана на базе также запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры". Террористическая группировка в прошлом году планировала теракты в Симферополе и Уфе, их удалось предотвратить сотрудникам ФСБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"