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Херсонские выпускники впервые получили аттестаты российского образца

11:05
  • четверг
  • 14 июля 2022

Документы вручил глава Минпросвещения России

Школьники из Херсонской области впервые получили аттестаты российского образца.
Школы Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты

Документы вручил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выпускникам школы №48. Отличники получили золотые медали.

В ближайшее время школьники отправятся в международный детский центр "Артек" в Крыму, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. В школьной программе останутся только несколько предметов, имеющих региональный характер.

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