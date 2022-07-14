США помогают ударам ВСУ по мирному населению из установок HIMARS

Киеву предоставляется развединформация

Удары по социальным объектам Донецкой и Луганской народных республик наносятся избирательно. В этом украинским войскам помогают США, заявили в МИД России.

Как сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Соединенные Штаты предоставляют Украине разведывательные сведения для обстрелов городов Донбасса из установок HIMARS. Киев, в свою очередь, отдал приказ украинским войскам использовать американские установки для ударов по гражданскому населению

Стремление США и их союзников "укрепить безопасность" Украины не повлияет на ход специальной военной операции России. Она будет продолжена, подчеркнула Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"