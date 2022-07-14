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США помогают ударам ВСУ по мирному населению из установок HIMARS

11:48
  • четверг
  • 14 июля 2022

Киеву предоставляется развединформация

Удары по социальным объектам Донецкой и Луганской народных республик наносятся избирательно. В этом украинским войскам помогают США, заявили в МИД России.

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Как сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Соединенные Штаты предоставляют Украине разведывательные сведения для обстрелов городов Донбасса из установок HIMARS. Киев, в свою очередь, отдал приказ украинским войскам использовать американские установки для ударов по гражданскому населению

Стремление США и их союзников "укрепить безопасность" Украины не повлияет на ход специальной военной операции России. Она будет продолжена, подчеркнула Захарова.

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