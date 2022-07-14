Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вари Макаровой

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 3-летней Вари Макаровой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У Вари - тяжелейший порок сердца - Тетрада Фалло. Через два месяца после рождения она перенесла операцию по замене сердечного клапана. Это спасло ей жизнь. И теперь, чтобы избежать необратимых последствий, девочке срочно необходима пластическая коррекция лёгочной артерии. Но стоит операция очень дорого.

Слова благодарности от родителей Вари: "Сбор средств закончен! Ура! Мы хотим выразить огромную благодарность от всей нашей семьи за оказанную нам помощь! Спасибо всем и каждому, кто поддержал нас в трудную минуту и протянул руку помощи! Эта поддержка очень ценна. Нам предстоит долгий путь, но благодаря Вам он стал преодолим. Мы будем надеяться и верить, что лечение пройдет успешно и с нашей девочкой все будет хорошо. Варвара будет жить здоровой и полноценной жизнью! Мы от всей души желаем Вам и Вашем близким здоровья и счастья. Пусть все беды обходят Вас стороной. Пусть Вас окружают такие же отзывчивые люди, как и Вы сами! Еще нам хочется обратиться к родителям, которые столкнулись с такой же бедой. Помните, что вокруг есть много милосердных людей, готовых помочь в сложные моменты жизни! Спасибо всем Вам за доброту и отзывчивость!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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