ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлиана Княжевская: На первых четырех маршрутах МЦД планируется построить еще 11 остановок

12:05
  • четверг
  • 14 июля 2022

Ведется разработка проектов планировки

Сейчас на Московских центральных диаметрах (МЦД) открыто 136 остановочных пунктов. Об этом в четверг рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на первых четырех диаметрах планируется возвести еще 11 остановочных пунктов в пределах города. "Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию", - отметила она.

Сейчас в столице ведется строительство 96 транспортно-пересадочных узлов. В частности, шесть крупных ТПУ будут сформированы на базе новых станций Киевского направления железной дороги, среди которых "Беговая" и "Минская".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
МЦД
МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.