Юлиана Княжевская: На первых четырех маршрутах МЦД планируется построить еще 11 остановок

Ведется разработка проектов планировки

Сейчас на Московских центральных диаметрах (МЦД) открыто 136 остановочных пунктов. Об этом в четверг рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на первых четырех диаметрах планируется возвести еще 11 остановочных пунктов в пределах города. "Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию", - отметила она.

Сейчас в столице ведется строительство 96 транспортно-пересадочных узлов. В частности, шесть крупных ТПУ будут сформированы на базе новых станций Киевского направления железной дороги, среди которых "Беговая" и "Минская".

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