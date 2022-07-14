Обстрелы Новой Каховки со стороны ВСУ разрушили половину города

За помощью обратились более 300 жителей

Несколько сотен жителей Новой Каховки обратились к властям за помощью в восстановлении жилья. Последние обстрелы со стороны ВСУ разрушили почти половину города, сообщил глава временной администрации Владимир Леонтьев.

"Мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов", — заявил Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".

По данным главы администрации, за последние сутки более 300 жителей Новой Каховки обратились за помощью в восстановлении жилья. Леонтьев отметил, что часть частных жилых строений полностью уничтожена, а степень повреждения многоэтажных домов еще предстоит оценить. Возможно, их придется сносить и строить новое жилье.

Вечером 11 апреля ВСУ нанесли по Новой Каховке удар из американских РСЗО HIMARS. Каховская ГЭС, вблизи которой гремели взрывы, не пострадала, однако были разрушены жилые дома, больница и продуктовые склады. Не менее семи человек погибли, около 90 получили ранения.

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