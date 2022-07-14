Собянин утвердил даты проведения выставок "Город для каждого" и "Мой район"

"Город для каждого" пройдет в "Манеже", а "Мой район" - в Гостином дворе

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении в столице выставок "Город для каждого" и "Мой район".

Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы "Город для каждого" пройдет с 1 по 21 августа 2022 года в ЦВЗ "Манеж".

На первом этаже будут размещены девять тематических зон, рассказывающих о ключевых городских проектах. На минус первом этаже гости выставки смогут осмотреть выставочные стенды коммерческих проектов, реализованных в столице.

"Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, викторинах и квестах, посетить экскурсии, кинопоказы, театральные представления и концерты, культурно-образовательных мероприятия, детскую и спортивную программы, лекции и выступления ведущих экспертов в сфере урбанистики" – заявили в пресс-службе мэра и правительства города.

Выставка "Мой район" пройдет 5-6 августа в Гостином дворе. Москвичи познакомиться с результатами и планами реализации программы "Мой район".

На площади порядка 12 тысяч квадратных метров будет создан городской ландшафт Москвы. Отдельным аспектам программы "Мой район" будет посвящено более 20 тематических зон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"