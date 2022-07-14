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Собянин утвердил даты проведения выставок "Город для каждого" и "Мой район"

12:19
  • четверг
  • 14 июля 2022

"Город для каждого" пройдет в "Манеже", а "Мой район" - в Гостином дворе

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении в столице выставок "Город для каждого" и "Мой район".

Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы "Город для каждого" пройдет с 1 по 21 августа 2022 года в ЦВЗ "Манеж".

На первом этаже будут размещены девять тематических зон, рассказывающих о ключевых городских проектах. На минус первом этаже гости выставки смогут осмотреть выставочные стенды коммерческих проектов, реализованных в столице.

"Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, викторинах и квестах, посетить экскурсии, кинопоказы, театральные представления и концерты, культурно-образовательных мероприятия, детскую и спортивную программы, лекции и выступления ведущих экспертов в сфере урбанистики" – заявили в пресс-службе мэра и правительства города.

Выставка "Мой район" пройдет 5-6 августа в Гостином дворе. Москвичи познакомиться с результатами и планами реализации программы "Мой район".

На площади порядка 12 тысяч квадратных метров будет создан городской ландшафт Москвы. Отдельным аспектам программы "Мой район" будет посвящено более 20 тематических зон.

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