Собянин утвердил даты проведения выставок "Город для каждого" и "Мой район"

"Город для каждого" пройдет в "Манеже", а "Мой район" - в Гостином дворе
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении в столице выставок "Город для каждого" и "Мой район".
Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы "Город для каждого" пройдет с 1 по 21 августа 2022 года в ЦВЗ "Манеж".
На первом этаже будут размещены девять тематических зон, рассказывающих о ключевых городских проектах. На минус первом этаже гости выставки смогут осмотреть выставочные стенды коммерческих проектов, реализованных в столице.
"Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, викторинах и квестах, посетить экскурсии, кинопоказы, театральные представления и концерты, культурно-образовательных мероприятия, детскую и спортивную программы, лекции и выступления ведущих экспертов в сфере урбанистики" – заявили в пресс-службе мэра и правительства города.
Выставка "Мой район" пройдет 5-6 августа в Гостином дворе. Москвичи познакомиться с результатами и планами реализации программы "Мой район".
На площади порядка 12 тысяч квадратных метров будет создан городской ландшафт Москвы. Отдельным аспектам программы "Мой район" будет посвящено более 20 тематических зон.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"