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Путин подписал закон об объединении ПФР и ФСС

12:35
  • четверг
  • 14 июля 2022

Социальный фонд начнет работать с 1 января 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд.

Социальный фонд начнет работать с 1 января 2023 года, переходный период займет два года. После объединения фондов граждане продолжат получать все положенные выплаты в установленные сроки.

Кроме того, в России вводится единый тариф уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, льготные тарифы будут составлять 15%, 7,6% и 0%.

Эта мера позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Ожидается, что благодаря этому к 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тысячи рублей, максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей, а максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет до 143,5 тысячи рублей.

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