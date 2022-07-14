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Долг в 30 тысяч: подробности убийства в офисе микрозаймов

15:01
  • четверг
  • 14 июля 2022

Подозреваемый рассказал о содеянном

В ближайшее время меру пресечения изберут обвиняемому в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы. Женщина была застрелена на рабочем месте в минувшее воскресенье. Преступника задержали накануне в Подмосковье и сразу доставили в Следственный комитет. Выяснилось, что на такой шаг злоумышленник пошел из-за кредита, который он не успел вовремя отдать. Речь идёт о сумме 30 тысяч рублей.

Руки за спину, лицо в пол. Оперативники доставляют 46-летнего уроженца Ульяновской области, подозреваемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, на допрос к следователю. Свою вину он полностью признаёт и даже раскаивается.

Всё произошло на Кожевнической улице в ночь на 10 июля. Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина зашёл в офис компании, занимающейся микрозаймами, и выстрелил в сотрудницу, находящуюся на рабочем месте. 51-летняя женщина скончалась на месте. Потом преступник зашел во вторую комнату, но через несколько секунд вернулся и начал обыскивать рабочий стол погибшей, а потом покинул офис. В полицию обратился сын сотрудницы и на место сразу прибыли оперативники. Предполагаемого убийцу задержали через несколько дней в Балашихе.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Хамовническим районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения и взятия его под стражу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Примечательно, что денег в офисе микрофинансовой организации убийца не нашёл.

Александра Панина, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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