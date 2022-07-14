Как строят Троицкую линию метро

Работы ведутся в сложных условиях

Большое количество коммуникаций, плотная городская застройка и оживлённые трассы. В таких условиях в столице возводят Троицкую линию метро. Она протянется от МЦК и до Новой Москвы. Сейчас работы идут в районе будущей станции "Вавиловская".

Вдоль Ленинского проспекта - на пересечении с улицами Строителей и Панфёрова - работы идут полным ходом. Здесь возводят станцию "Вавиловская" новой Троицкой линии метро. Щиты Ольга и Марина вгрызаются в землю, чтобы расчистить место для перегонных тоннелей. Идут со скоростью 250 погонных метров в месяц. Работать приходится в непростых условиях.

В районе Ленинского проспекта сложные гидрологические условия - породы меняются с песка на известняк и глину. На помощь строителям приходит современная техника.

"Для контроля параметров ведения проходческих работ мы используем специальную систему визуализации. Это центр управления проходки, которая позволяет в том числе и сотрудникам компании "Мосинжпроект" оперативно изменять параметры ведения проходческих работ, чтобы исключать появление аварийных ситуаций", - рассказал руководитель отдела по механизированной проходке и специальным видам работ АО "Мосинжпроект" Николай Островский.

В сторону "Академической" тоннелепроходческие работы выполнены на 48 процентов, в противоположную - к "Новаторской" - уже на 70. Параллельно возводятся монолитные конструкции станционного комплекса. Архитекторы задумали для "Вавиловской" – кстати, сейчас она носит еще рабочее название "Улица Строителей" - яркое цветовое решение. Станцию украсят колонны-галочки с яркими желтыми вставками. Путевые стены и пол облицуют белым мрамором и черным гранитом. Сейчас строители оценивают готовность "Вавиловской" в 11 процентов. Кипит работа и на соседних станциях Троицкой линии.

"На станции "Академическая" в данный момент завершены в полном объеме работы по устройству ограждения свай котлована. Ведутся работы по разработке грунта и крепления котлована. На станциях "Крымская" и "ЗИЛ" ведутся работы по освоению строительных площадок, обустройство подъездных дорог, вынос сетей", - отметил ведущий инженер Алексей Шерешовец.

Троицкая линия метро длиной около 40 километров пройдет от платформы МЦК "ЗИЛ" до города Троицк. Сейчас идет сооружение первого участка от станции "Новаторская" до "Бачуринской". В стадии проекта и строительства - центральный участок, от "ЗИЛа" до Новаторской. Троицкая линия в будущем пересечет Калужско-Рижскую и Сокольническую линии, а также Большую кольцевую, что значительно сократит нагрузку на эти ветки метро.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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