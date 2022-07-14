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Московская служба занятости помогла 30 тысячам молодых мам найти работу

15:06
  • четверг
  • 14 июля 2022

Названы самые популярные профессии

30 тысяч молодых мам смогли найти достойную работу при поддержке службы занятости Москвы за два с половиной года существования проекта.
Собянин рассказал о поддержке занятости населения

В топ-листе - экономисты, бухгалтеры, секретари. На втором месте - сервисная индустрия. И замыкает рейтинг самых популярных направлений у мам с несовершеннолетними детьми - оптовая торговля.

Специалисты службы учитывают не только уровень образования и навыки, но и личные предпочтения соискательниц. Вспомнить старые знания и получить новые тоже помогут.

"Для этого работает такой инструмент - доращивания кандидата до рынка труда, направление на профессиональное обучение. Здесь возможно как повысить свою квалификацию, так и сменить вообще профиль деятельности", - рассказал директор центра занятости населения города Москвы "Моя работа" Андрей Тарасов.

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