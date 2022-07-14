В ГКБ им. Юдина спасли студента с черепно-мозговой травмой

Врачи провели уникальную операцию

В больнице имени Юдина провели сложнейшую операцию и вернули москвичу возможность жизнь полноценно. А главное, снова заниматься любимым делом - музыкой. Студент Гнесинки попал в клинику с тяжелейшей травмой головы. Экстренное хирургическое вмешательство. Тяжёлая реабилитация.

На кадрах - студент четвертого курса музыкального училища имени Гнесиных Денис Прокофьев незадолго до происшествия, которое поделило всю его жизнь на "до" и "после". Через несколько дней в результате падения он оказался в реанимации больницы имени Юдина с тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

Компьютерная томография у Дениса показала образование в правой височной области крупной внутримозговой гематомы, угрожающей его жизни. Спасти человека с таким диагнозом может лишь экстренная операция. И чем быстрее её сделают, тем больше шансов у пациента на восстановление.

"Операция длилась около двух с половиной часов, прошла она с хорошим результатом. Удалили полностью весь очаг, который планировали. Удалили полностью эпидуральную гематому, которая сдавливала головной мозг", - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ им. С.С. Юдина Дмитрий Ховрин.

После сложного нейрохирургического вмешательства пациента снова направляют в реанимационное отделение. От того, каким образом здесь будет продолжено лечение, зачастую зависит, вернутся ли к пациенту те или иные физические способности: думать, воспринимать чужую речь, есть, ходить и даже улыбаться.

"У нас реабилитация начинается чуть ли не с первых суток поступления пациента, как только это позволяет ситуация после выполненных хирургических этапов лечения", - отметил руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии для пациентов с тяжелыми травмами ГКБ им. С.С. Юдина Давид Каллагов.

В стенах реанимационной палаты Денис провел 18 дней. Когда его выписали, из отделения вышел сам без посторонней помощи. Последующие несколько курсов реабилитации Денис проходил в московском институте мозга, где в буквальном смысле учился заново жить. Когда спустя несколько месяцев молодой человек вернулся в больницу на плановый осмотр, встретиться с ним, а заодно и полюбоваться результатами своей работы врачи были очень рады.

В Гнесинке Денис пока взял академический отпуск, но уже через полгода планирует вернуться к учёбе. Операций с черепно-мозговой травмой в нейрохирургическом отделении больницы проводят порядка 200, а всего до 1500 операций различной сложности.

Татьяна Сидорова, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"