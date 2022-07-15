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Школьник из Реутова изобрел экзоскелет

15:05
  • пятница
  • 15 июля 2022

Разработку высоко оценили в научном мире

Школьник из Реутова изобрёл экзоскелет. Эта идея зародилась благодаря любви к родному человеку. Но пользоваться разработкой смогут многие.
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Устройство облегчает передвижение людям с осложнениями после инсульта или диабета. 18-летний Матвей Синицкий сконструировал экзоскелет, чтобы помочь своей бабушке, к которой после болезни парализовало конечности. На создание модели ушло два года. Из-за особенности строения тела человека прикрепить экзоскелет оказалось непростой задачей.

Базой для творчества стал местный технопарк. Там старшеклассник самостоятельно проработал проект. А затем распечатал его на 3D принтере. Стоимость вышла всего 15 тысяч рублей - намного дешевле промышленных аналогов.

Разработку в научном мире уже высоко оценили: Матвей занял второе место на Балтийском конкурсе и получил премию. Теперь молодой учёный совершенствует конструкцию.

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