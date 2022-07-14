ЕК назвала отключение газа главным риском для экономики Европы

Еще одна угроза – возобновление пандемии коронавируса

Отключение российского газа – главный риск для экономики Евросоюза. К такому выводу пришли авторы летнего экономического прогноза Еврокомиссии. По их мнению, угрозу экономической ситуации в Европе представляет и возможность возобновления пандемии COVID-19.

"Риски для экономической активности и инфляции серьезно зависят от хода боевых действий и, в особенности, ее влияния на поставки газа в Европу. Нельзя также исключить риски, что возобновившаяся пандемия создаст новые проблемы в экономике", - сказано в документе, опубликованном 14 июля.

В ЕК отметили, что большинство рисков, упомянутых в весеннем прогнозе, стали реальностью. Давление на рост цен на энергию и на продукты питания оказала, по мнению авторов, российская спецоперация на Украине. При этом о влиянии на процессы антироссийских санкций в докладе не упоминается, передает ТАСС.

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