ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕК назвала отключение газа главным риском для экономики Европы

12:54
  • четверг
  • 14 июля 2022

Еще одна угроза – возобновление пандемии коронавируса

Отключение российского газа – главный риск для экономики Евросоюза. К такому выводу пришли авторы летнего экономического прогноза Еврокомиссии. По их мнению, угрозу экономической ситуации в Европе представляет и возможность возобновления пандемии COVID-19.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по поводу транзита в Калининград
Еврокомиссия не увидела нарушений в возврате турбин "Северного потока"

"Риски для экономической активности и инфляции серьезно зависят от хода боевых действий  и, в особенности, ее влияния на поставки газа в Европу. Нельзя также исключить риски, что возобновившаяся пандемия создаст новые проблемы в экономике", - сказано в документе, опубликованном 14 июля.

В ЕК отметили, что большинство рисков, упомянутых в весеннем прогнозе, стали реальностью. Давление на рост цен на энергию и на продукты питания оказала, по мнению авторов, российская спецоперация на Украине. При этом о влиянии на процессы антироссийских санкций в докладе не упоминается, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.