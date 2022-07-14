Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

Документ вступает в силу с 1 декабря 2022 года

Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

В документе определены понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранные источники", а также виды деятельности, в том числе формы политической деятельности.

Если вкратце, то иноагентами могут быть признаны любые организации или физические лица, которые:

-получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием;

- собирают сведения о военно-технической деятельности России;

- публикуют подрывающие безопасность материалы для неограниченного круга лиц или занимаются финансированием такой деятельности.

Иноагентам запрещается преподавательская, просветительская, воспитательная деятельность в отношении несовершеннолетних, запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних.

Кроме того, иностранным агентам ограничат возможность инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства.

В документе есть уточнение, что политической деятельностью не считаются защита традиционных семейных ценностей, деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность.

Закон вступит в силу с 1 декабря. Подробнее с документом можно ознакомиться тут.

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